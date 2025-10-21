Олег Гончар

Пілот Mercedes Джордж Расселл оцінив свій результат на Гран-прі США, де фінішував шостим.

За словами пілота, в сучасній Формулі-1 результат гонки значною мірою залежить від подій на старті. Через низьке зношення шин і мінімальну різницю в швидкості між болідами топ-команд – приблизно три десятих секунди, а для обгону потрібна перевага щонайменше у півсекунди.

Расселл стартував п’ятим, але втратив позицію на користь Оскара Піастрі з McLaren у першому повороті, що визначило його підсумкове місце. Британець вважає, що вихід із першого повороту на вищій позиції міг би забезпечити місце на подіумі.