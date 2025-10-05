Пілот Mercedes Джордж Расселл прокоментував свою перемогу на Гран-прі Сінгапуру Формули-1. Cлова наводить Sky Sports.

Це неймовірне відчуття, особливо якщо згадати, що кілька років тому я саме тут втратив шанс на перемогу. Але цього разу ми повністю реабілітувалися. Дуже вдячний команді — усі чудово попрацювали цього вікенду. Якщо чесно, ми самі не до кінця розуміємо, звідки взявся такий темп, але я щасливий.

П’ятниця була для мене непростою з багатьох причин — я не відчував упевненості за кермом. Але в Q3 усе склалося відмінно: болід поводився ідеально саме тоді, коли це було потрібно. На старті було трохи нервово, адже Макс починав гонку на софті, однак перший відрізок ми провели чудово й навіть збільшили перевагу. Тепер нам потрібно з командою проаналізувати, чому темп був настільки високим, і зробити так, щоб це повторювалося частіш.