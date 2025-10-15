Денис Сєдашов

Команда Формули-1 Mercedes оголосила про продовження контрактів із гонщиками Джорджем Расселлом та Андреа Кімі Антонеллі на наступний сезон.

Обидва пілоти є вихованцями молодіжної програми Mercedes: Расселл приєднався до неї у 2017 році, а Антонеллі — у 2019-му.

It's official 😉



We are delighted to confirm that George Russell and Kimi Antonelli will continue as the team’s driver line-up into 2026 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2025

Наразі Джордж Расселл посідає четверте місце в особистому заліку чемпіонату, тоді як його партнер по команді Антонеллі йде сьомим.

