Mercedes продовжив контракти з Расселлом та Антонеллі
Обидва гонщики — вихованці молодіжної програми
25 хвилин тому
Фото: Getty Images
Команда Формули-1 Mercedes оголосила про продовження контрактів із гонщиками Джорджем Расселлом та Андреа Кімі Антонеллі на наступний сезон.
Обидва пілоти є вихованцями молодіжної програми Mercedes: Расселл приєднався до неї у 2017 році, а Антонеллі — у 2019-му.
Наразі Джордж Расселл посідає четверте місце в особистому заліку чемпіонату, тоді як його партнер по команді Антонеллі йде сьомим.
