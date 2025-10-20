Олег Шумейко

У США завершився місцевий Гран-Прі у рамках сезону-2025 Формули-1.

Перемогу здобув Макс Ферстаппен. Чотириразовий чемпіон Ф-1, який стартував з поулу, провів рівну гонку, зі старту відірвавшись та не підпускаючи нікого до боротьби за перше місце.

Ландо Норріс з McLaren на старті віддав Шарлю Леклеру другу позицію у більш як 20 кіл намагався повернути собі це місце. Тож створити бодай-якусь конкуренцію лідеру Red Bull не вдалося – відставання майже 8 секунд у підсумку. Монегаск став третім на подіумі, товариш по команді Льюїс Хемілтон фінішував з четвертим результатом.

А лідер сезону Оскар Піастрі став лишень п’ятим – провальний етап, враховуючи аварію у спринті.

Результати Гран-Прі США: