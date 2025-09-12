Експерт Формули-1: «Ферстаппен багато в чому нагадує Шумахера»
Кравіц вважає, що обидві легенди були непохитними
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Журналіст та експерт Формули-1 Тед Кравіц порівняв Макса Ферстаппена з Міхаелєм Шумахером. Британця цитує f1analytic.com:
Це приголомшливо – Макс багато в чому нагадує Міхаеля Шумахера. Подібність часом просто вражає. Шумахер завжди відрізнявся непохитністю. Він не терпів будь-яких дурниць.
І Макс щодо цього дуже схожий на Міхаеля. Якщо поставити йому дурне запитання, він може поставити співрозмовника на місце так само, як це робив Міхаель. Я й сам маю бути напоготові, коли спілкуюся з ним.
Нагадаємо, що Ферстаппен та Льюїс Хемілтон зацікавлені у купівлі команди MotoGP.