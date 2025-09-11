Ферстаппен відмовився назвати найкращого гонщика в історії Формули-1
Зірка Red Bull вважає, що кожна епоха мала своїх легендарних пілотів
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен відповів на запитання про те, кого вважає найкращим гонщиком в історії Формули-1. Слова наводить Mundo Deportivo.
Хто найкращий гонщик в історії Формули-1? Не можу відповісти на це запитання. У кожну епоху були свої великі пілоти. Гадаю, важливіше просто цінувати всіх хороших гонщиків, які коли-небудь виступали.
Наразі Ферстаппен посідає третє місце в особистому заліку чемпіонату, маючи у своєму активі 230 очок.
У Red Bull не розраховують на перемоги вже у 2026 році.