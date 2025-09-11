Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про боротьбу з Максом Ферстаппеном на Гран-Прі Італії. Слова британця наводить f1analytic.com:

Боротьба була напруженою, але саме так я і очікував. Мені подобаються такі щільні та чесні сутички на трасі. На декілька кіл мені вдалося очолити гонку, але темп Макса виявився занадто високим.

У першому повороті ми пізно гальмували, але зуміли вписатися у віраж. Було дуже близько і навіть трохи торкалися одне одного. Хотілося б, щоб ця боротьба тривала довше.