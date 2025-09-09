Олег Гончар

Семиразовий чемпіон Формули-1 та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон розглядає можливість придбання команди в чемпіонаті MotoGP, повідомляє Autosport.

Інтерес пов’язаний із очікуваним зростанням популярності серії після її купівлі компанією Liberty Media у 2024 році.

За даними видання, представники Хемілтона зв’язалися з усіма приватними командами MotoGP, які потенційно можуть бути виставлені на продаж, зокрема Gresini, VR46, Trackhouse та LCR. Директор однієї з цих команд підтвердив, що інтерес висловили також представники іншого пілота Формули-1 — Макса Ферстаппена.

«Обидві сторони, що представляють Хемілтона і Ферстаппена, звернулися до всіх приватних команд, щоб висловити інтерес до їхнього придбання». Льюїс Хемілтон

Наразі угода з командою Tech3 неможлива, оскільки її придбав консорціум на чолі з екс-керівником Haas F1 Гюнтером Штайнером. Заводські команди Honda, Yamaha, Ducati, KTM та Aprilia також не продаються.

Хемілтона підтримує TWG Motorsports, підрозділ TWG Global, який володіє командою «Кадиллак» у Формулі-1. Раніше Льюїс намагався придбати команду Gresini, але власниця Надя Падовані відмовилася продавати через сентиментальну цінність команди, заснованої її покійним чоловіком Фаусто Гресіні. Також у 2025 році Хемілтон вів переговори з KTM, яка зіткнулася з фінансовими труднощами, але угода не відбулася.

