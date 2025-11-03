Колишній пілот Ф-1 Альберс Крістіан назвав топових гонщиків пелотону та висловився про слабкі сторони претендентів на титул Ландо Норріса та Оскара Піастрі. Нідерландця цитує f1analytic.com:

На мій погляд, зараз виділяються три гонщики: Ферстаппен, Расселл і Леклер. Це не означає, що Оскар Піастрі та Ландо Норріс – погані гонщики. Але не вважаю, що вони належать до абсолютної еліти.

На багатьох вікендах простежується чітка закономірність. Норріс часто добре починає, але потім регулярно здає позиції. Це особливо видно у кваліфікаціях. Коли Ферстаппен показує хороше коло в Q3, Норріс нервує і припускається помилок.

Всі кажуть, що Піастрі крутий хлопець. Але переважно це стосується його манер. У Баку він мав дві аварії плюс фальстарт, а в Сінгапурі він теж не показав нічого особливого.