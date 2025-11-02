Денис Сєдашов

Пілот команди McLaren Оскар Піастрі згадав гонку, яка, за його словами, змінила все його життя. 24-річний австралієць розповів, що саме після цього виступу зрозумів — автоспорт стане його майбутнім. Слова наводить Sportskeeda.

Найважливішою гонкою у моїй кар’єрі стала перша гонка в Європі у 2014 році — фінал IAME International. Мої батьки вирішили просто перевірити, як я впораюся. Я стартував 21-м і фінішував третім — це був результат, який перевершив усі очікування. Оскар Піастрі

За його словами, саме той виступ відкрив йому двері у європейський автоспорт:

Наступного року я знову приїхав до Європи, а ще через рік остаточно переїхав. Якби та гонка склалася інакше — мене б тут, мабуть, не було. Оскар Піастрі

