Команда Формули-1 Ferrari у другий день заключних передсезонних тестів у Бахрейні представила незвичне технічне рішення, пов’язане з активною аеродинамікою. Мова йде про спеціальну версію заднього антикрила, здатного обертатися на 180 градусів і повністю змінювати положення пластини.

За оцінками експертів, таке нововведення може забезпечити приріст швидкості на прямих до 8–10 км/год. Це потенційно дає команді перевагу в боротьбі за максимальну швидкість і кращу ефективність боліда на швидкісних ділянках траси.

Зазначається, що розробка повністю відповідає чинному технічному регламенту. Деякі інші команди також розглядали подібне рішення, однак відмовилися від його впровадження. Заключні передсезонні тести Формули-1 проходять у Бахрейні з 18 по 20 лютого.

Нагадаємо, Хемілтон заявив, що нові машини Формули-1 повільніші за боліди у Ф-2.