Керівник Ferrari Фредерік Вассьор висловився про стан справ команди на зимових тестах у Барселоні. Функціонера цитує gpblog.com:

Ми проїхали купу кіл протягом тижня, це добре.

Добре щодня проїжджати 160 кіл, і це важливо для збору даних та підготовки до Бахрейну у найкращих умов.

Загалом, це справді ранні етапи, і найважливіше – мати змогу проїхати кола. Команді потрібно відкрити так багато нового як з боку двигуна, так і з боку шасі. Але також для обох пілотів, вони мають керувати системами, а це означає, що з кожним колом ми, ймовірно, стаємо трохи кращими.

Це дуже вимогливо для обох пілотів, тому що їм доводиться майже повністю перезавантажитися у порівнянні з минулим сезоном. Це важливий тиждень для них, це точно.