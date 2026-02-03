Бос Ferrari назвав позитив для команди на передсезонних тестах Формули-1
Вассьор запевнив, що італійці прогресують з кожним днем
близько 2 годин тому
Керівник Ferrari Фредерік Вассьор висловився про стан справ команди на зимових тестах у Барселоні. Функціонера цитує gpblog.com:
Ми проїхали купу кіл протягом тижня, це добре.
Добре щодня проїжджати 160 кіл, і це важливо для збору даних та підготовки до Бахрейну у найкращих умов.
Загалом, це справді ранні етапи, і найважливіше – мати змогу проїхати кола. Команді потрібно відкрити так багато нового як з боку двигуна, так і з боку шасі. Але також для обох пілотів, вони мають керувати системами, а це означає, що з кожним колом ми, ймовірно, стаємо трохи кращими.
Це дуже вимогливо для обох пілотів, тому що їм доводиться майже повністю перезавантажитися у порівнянні з минулим сезоном. Це важливий тиждень для них, це точно.
