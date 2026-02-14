Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про управління новими болідами Ferrari на тестах перед сезоном-2026. Пілота цитує f1analytic.com:

Думаю, зараз ми повільніше, ніж у GP2, вірно? Таке відчуття. Загалом, звичайно, це приємніший в управлінні автомобіль.

У Барселоні на кваліфікаційному колі ви проїжджаєте 600 метрів за інерцією та котитесь накатом. Перегони – це не про це.

Управління енергоспоживанням? Це дуже складно. Просто неймовірно складно. Я сидів на нараді днями, нам все це докладно пояснювали, таке відчуття, що для повного розуміння всього цього потрібний вчений ступінь. Щодо управління, я б сказав, усе досить просто. Можливо, в гоночному режимі все буде по-іншому.