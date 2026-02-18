«Моя віра не змінилася»: Хемілтон зробив відверту заяву про Ferrari після провального сезону
Пілот розповів про внутрішні зміни у стайні та свою роль у відродженні команди
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон підтвердив, що зберігає повну довіру до команди Ferrari після складного сезону-2025. Слова наводить Sky Sports.
Моя віра в команду абсолютно не змінилася. Я повністю довіряю команді та її потенціалу. Саме тому я підписав довгостроковий контракт — я розумів, що успіх не приходить миттєво, а потребує часу та роботи.
Пілот також підкреслив, що команда винесла уроки з минулого сезону та вже внесла зміни для прогресу.
Мені здається, зараз ми працюємо разом краще, ніж будь-коли, і це надихає мене дивитися вперед.
