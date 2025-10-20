Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Чи віддає McLaren комусь перевагу? Мені складно оцінити, чи віддається перевага конкретному гонщику чи ні. Не знаю, про що говорять за зачиненими дверима, але якщо ви залишите ці двері прочиненими, як у Сінгапурі, можете зіткнутися з подібними ситуаціями та критикою.

Боротьба за титул ніколи не буває абсолютно чесною. Іноді у вас невдалий піт-стоп, іноді ламається двигун. Ви насилу можете дотримуватися балансу в цьому, а від цього іноді з'являється нерівність.