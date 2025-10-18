Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про Міхаеля Шумахера. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Мені подобається, що Міхаель був справжнім сім'янином. Він був неймовірно зосереджений на трасі, був націлений на результат, але як тільки він опинявся вдома, то дбав про свою сім'ю та приділяв їй увагу.

Це було приємно бачити. Приклад того, як ви можете вести своє життя.