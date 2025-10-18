Ферстаппен виграв спринт кваліфікацію Гран-Прі США
Претенденти на титул сформували першу трійку на стартових ґратках
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
В Остіні відбулася спринт кваліфікація у рамках етапу Гран-Прі Формули-1 сезону-2025.
Першу трійку сформували претенденти на чемпіонство у поточному сезоні. Макс Ферстаппен завоював поул, а слідом за ним буде дует McLaren – Ландо Норріс показав другий час, Оскар Піастрі розпочне гонку третім. Відзначимо також високі четверте місце Ніко Хюлькенберга та шосте Фернандо Алонсо.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.