Олег Гончар

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен планує взяти участь в Nürburgring Endurance Series (NLS) на трасі «Нюрбургринг», повідомляє Auto Motor und Sport.

27-річний нідерландець має намір виступити за кермом Ferrari 296 GT3 на дев’ятому етапі NLS, який відбудеться 27 вересня 2025 року в складі команди Emil Frey Racing. Однак для отримання ліцензії на гонки класу GT3 Ферстаппену необхідно виконати кілька умов: пройти курс підготовки, скласти теоретичний іспит і взяти участь у гонці на автомобілі нижчого класу.

12 вересня Макс пройде навчання, що включає теоретичну частину та підсумковий іспит. На 13 і 14 вересня заплановані гонки сьомого та восьмого етапів NLS, де Ферстаппен може виступити за команду Lionspeed GP на Porsche Cayman GT4 CS. Для отримання дозволу на виступ у класі GT3 він має подолати 14 кіл без штрафів на трасі «Нордшляйфе». У винятковому випадку спеціальна комісія Німецького мотоспортивного союзу (DMSB) може надати йому ліцензію після однієї гонки.

Раніше Ферстаппен тестував Ferrari 296 GT3 на «Нюрбургринзі» під псевдонімом «Франц Херманн», але для офіційної участі в гонці він виступатиме під своїм ім’ям.

Нагадаємо, раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Італії, обійшовши Норріса і Піастрі.