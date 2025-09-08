Виконавчий керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про результат Гран-Прі Італії. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Сьогодні лише одна людина виступила добре. Макс змусив нас усіх виглядати безглуздо.

Для нас це був не найкращий вікенд. Ні для Джорджа (Расселла), ні для Кімі (Антонеллі). Занадто багато дрібниць склалися не так, надто багато стрибків у темпі.

Машина працювала не на рівні Монреалю, п'яте та дев'яте місце не приносять мені задоволення.