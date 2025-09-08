Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про результат Гран-Прі Італії. Слова британця наводить f1analytic.com:

Я завжди знав, що на старті на нас чекає чудова битва з Ферстаппеном. Так і сталося. Я отримав від гонки велике задоволення – просто сьогодні нам не вистачило швидкості, щоб змагатися з Максом та Red Bull.

Загалом було непросто. Це один з небагатьох вікендів, коли ми виявилися трохи повільнішими за конкурентів. Але все одно було весело, гарна гонка, мені сподобалося.

Уявлення не маю, що трапилося на піт-стопі. Але мені здалося, що я провів там цілу вічність. Проте, навіть помиляючись, ми завжди залишаємось однією командою, як було й сьогодні.

Сьогодні я зробив усе, що тільки міг. Я намагався боротися з Максом. Я провів гарну гонку, але попереду все одно виявився Макс. Друге місце сьогодні було максимальним результатом, мені потрібно робити те, що я роблю.