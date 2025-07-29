Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про свою кар’єру у Red Bull. Слова пілота наводить f1analytic.com:

Ми працюємо над машиною і робимо її настільки швидкою, наскільки це можливо. Це єдине, що має значення. Намагаємося бути більш конкурентоспроможними цього року.

Необхідність ухвалити рішення щодо майбутнього? Є взагалі можливість не прокинутися завтра. Життя непередбачуване, і загалом я задоволений тим, де перебуваю. Коли я укладав контракт (до 2028 року), то мета полягала в тому, що я виступатиму тут до кінця кар'єри.