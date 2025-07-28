Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про своє майбутнє у Red Bull. Слова пілота наводить f1analytic.com:

Чи означає відхід Хорнера, що я, швидше за все, залишусь у Red Bull? Ні, насправді, це не так. Люди можуть мати різні думки. Тепер ми працюватимемо в іншому напрямку, і я в захваті від цього.

Не думаю, що це матиме будь-яке значення для ухвалення рішення про моє майбутнє.