Ферстаппен: «Відхід Хорнера не означає, що я залишусь у Red Bull»
Макс заявив, що це не матиме значення щодо ухвалення рішення
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про своє майбутнє у Red Bull. Слова пілота наводить f1analytic.com:
Чи означає відхід Хорнера, що я, швидше за все, залишусь у Red Bull? Ні, насправді, це не так. Люди можуть мати різні думки. Тепер ми працюватимемо в іншому напрямку, і я в захваті від цього.
Не думаю, що це матиме будь-яке значення для ухвалення рішення про моє майбутнє.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен став четвертим на Гран-Прі Бельгії.
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