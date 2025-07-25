Денис Сєдашов

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував свій виступ у спринт-кваліфікації Гран-прі Бельгії, де показав другий результат, поступившись одному з болідів McLaren. Слова наводить Sky Sports.

Фінішувати другим між двома McLaren — це вже непоганий підсумок для нас. Думаю, ми витиснули максимум. Коло було хорошим, мені сподобалося. Макс Ферстаппен

Він визнав, що значне відставання не стало несподіванкою, адже проблеми з темпом були помітні ще під час тренувань.

Так, відставання велике, але ми це вже бачили на практиці. Нам треба зосередитись на власному боліді, попрацювати над балансом і просто їхати швидше. Макс Ферстаппен

Ферстаппен також наголосив, що різниця у швидкості на прямих — не головна причина:

Коли програєш майже пів секунди, швидкість на прямих не має вирішального значення. Ми маємо провести свою гонку і подивитись, на що здатні. Макс Ферстаппен

Баттон назвав найдосконалішого пілота в історії Формули-1.