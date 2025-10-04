Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від Гран-Прі Сінгапуру. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Останні дві гонки вийшли чудовими для команди. Ми справді досягли серйозного прогресу, знайшли оптимальні налаштування для машини і почали рухатися в правильному напрямку.

Обидві траси, де ми виступили добре, не вимагали високої притискної сили, але Сінгапур дуже відрізняється і стане справжнім випробуванням для нас. Це важка траса для гонщиків у фізичному плані, суть полягає у тому, щоб відчути себе комфортно у некомфортних умовах. Це класна вулична траса, де я ніколи не перемагав, тому, скажімо так, ще залишилися незакінчені справи. Нам потрібна сильна команда.