Олег Шумейко

Менеджер пілота Ferrari Шарля Леклера Ніколя Тодт провів переговори з іншими командами Формули-1 щодо майбутнього свого клієнта, Повідомляє rmcsport.bfmtv.com.

Француз заявив, що шукає альтернативи для підопічного, контракт якого з італійською командою дійсний до 2026 року. Тодт розмовляв щодо потенційного працевлаштування клієнта з McLaren, Aston Martin та Mercedes. Можливий навіть варіант з обміном Леклера на Оскара Піастрі на 2027 рік, але наразі це розглядається тільки як гіпотетична можливість.

Льюїс Хемілтон сумнівається, що цього року Ferrari може перемогти McLaren та Red Bull.