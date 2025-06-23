Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен згадав завершення сезону-2021, коли він виграв перший титул. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Я вже казав, що не хотів би пережити Гран-Прі Абу-Дабі – 2021 ще раз хотів би цього не робити, тому що боюся, що в мене самого станеться серцевий напад. Той сезон був дуже напруженим, особливо на останньому колі останньої гонки.

Чи знімуть по ньому кіно?.. Що ж, мені не обов'язково потім бачити себе в кіно! Але в 2021-му дві команди працювали на межі своїх можливостей. І це те, чим можна захоплюватися, що добре для спорту. Дві команди, які припустилися так мало помилок за весь сезон, це було дуже красиво та незвичайно.