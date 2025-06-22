Колишній пілот Haas та син Міхаеля Шумахера Мік Шумахер висловився про свою кар’єру. Слова німця наводить f1analytic.com:

Зараз у Cadillac розробляється приголомшливий проект, дуже цікава тема. Для мене було важливо опинитися в паддоку (на Гран Прі Маямі), і це було приголомшливо. Це чудове місце з чудовими автоперегонами, і не дарма це вершина автоспорту.

Мій кар'єрний шлях дуже публічний, і те, що я роблю завжди на слуху. Тож у цьому сенсі люди знають, що вони отримають, якщо побачать мене. Очевидно, що за два роки, проведених не у Формулі-1 (після відходу з Haas), я сильно змінився. Був запасним пілотом Mercedes, а потім, працюючи одночасно з McLaren та Williams, набув багато знань у цій галузі. Бути частиною різних команд виявилося дуже цікаво.

А щодо WEC, то це був відмінний чемпіонат, в якому можна було дізнатися і побачити щось нове. Я відчуваю, що якщо ти завжди виступаєш у «відкритих колесах», то це дуже нішева частина спорту, і вона дуже відрізняється від того, чим я зараз займаюся. На мій погляд, якщо ти маєш досвід різних серій, то є більш корисним для різних цілей. Скажімо, я можу краще зрозуміти психологію інших пілотів.

Впевнений, що є безліч різних моментів, які, на мою думку, допомогли мені стати найкращим гонщиком. У поєднанні з роботою в Mercedes це дуже допомогло мені розширити свій арсенал інструментів.