Олег Гончар

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен (Red Bull) поділився думками про ситуацію Льюїса Хемілтона у Ferrari. Слова нідерландця навів портал PlanetF1.

Ферстаппен вважає, що Хемілтону важко адаптуватися, оскільки він покинув команду, яка була його другою сім’єю, де побудував кар’єру.

За словами Макса, особливо складно Хемілтону суперничати з Шарлем Леклером, який давно у Ferrari і продовжує прогресувати.

«Вік теж не на руку — ти не стаєш швидшим, а якщо не почуваєшся комфортно в команді, не можеш бути собою — це позначається». Макс Ферстаппен

Хемілтон перейшов до Ferrari у 2025-му після 12 сезонів у Mercedes.

