«Хороші друзі скажуть правду»: Ферстаппен — про оточення
Пілот Red Bull розповів, хто йому допомагає справлятися з тиском у Формулі-1
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен із команди Red Bull в інтерв’ю для пресслужби команди підкреслив важливість підтримки близьких та друзів для психологічного балансу під час виступів у чемпіонаті.
Я вважаю, що надзвичайно важливо мати хороших друзів і сім’ю, які можуть чесно сказати, що робиш правильно, а що — ні. Коли поруч лише люди, які завжди кажуть «так», складно говорити про здорову атмосферу. Ніхто не ідеальний, усі ми робимо помилки і завжди можемо ставати кращими.
Ферстаппен: «Життя не варто сприймати надто серйозно».