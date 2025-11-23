Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про перемогу на Гран-Прі Лас-Вегаса. Пілота Red Bull цитує gpblog.com:

Гонка у Лас-Вегасі для нас складна. Зазвичай ми не дуже добре справляємося з шинами, але сьогодні здавалося, що ми трохи краще контролюємо ситуацію, і я міг трохи більше атакувати.

Це додало більше швидкості, і я зміг трохи довше залишатися на трасі та розподілити гонку на дві рівні частини. Це дуже допомогло. Болід працював добре і був набагато більше схожим на те, що мені до вподоби. Зрештою, це був досить пристойний відрив (на фініші).

Це все ще великий відрив (у боротьбі за чемпіонство), але ми завжди намагаємося максимально використати все, що в нас є, і цими вихідними ми зробили перший крок. У найближчі вихідні ми спробуємо виграти гонку, а на фінальному етапі в Абу-Дабі побачимо, де ми опинимося.

Я дуже пишаюся всіма. У нас був сезон зі злетами та падіннями з чорними смугами, але також і справді прекрасними моментами. Ми багато чому навчилися протягом сезону, і це є дуже цінним з огляду на найближчі роки.

Це те, за що ми будемо чіплятися, щоб повернутися сильнішими наступного сезону та боротися (за перемогу у чемпіонаті) з початку року. Зараз ми насолоджуємося, а наступного тижня подивимося, що нам вдасться зробити.