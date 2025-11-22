Норріс виграв кваліфікацію на Гран-прі Лас Вегаса, Ферстаппен – другий
Гемілтон розпочне гонку останнім
близько 2 годин тому
Відбулася кваліфікація на двадцять другому етапі Формули-1 у сезоні-2025 – Гран-прі Лас-Вегаса.
Кращий час показав пілот Макларена Ландо Норріс, другий – Макс Ферстаппен з Ред Булла, топ-3 замкнув Карлос Сайнс, який представляє Вільямс.
Пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports. Початок – 23 листопада о 6.00 за Києвом.
Гран-прі Лас-Вегаса. Лас-Вегас, США. Кваліфікація
1. Ландо Норріс («Макларен») – 1.47,934
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323
3. Карлос Сайнс («Вільямс») +0,362
4. Джордж Рассел («Мерседес») +0,869
5. Оскар Піастрі («Макларен») +1,027
6. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») +1,128
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартін») +1,532
8. Ісак Хаджар («Рейсінг Буллз») +1,620
9. Шарль Леклер («Феррарі») +1,938
10. П’єр Гаслі «Альпін») +3,606
Вибули після другого сегмента:
11. Ніко Хюлькенберг («Заубер»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартін»)
13. Естебан Окон («Хаас»)
14. Олівер Бермен («Хаас»)
15. Франко Колапінто («Альпін»)
Вибули після першого сегмента:
16. Алекс Албон («Вільямс»)
17. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»)
18. Габріел Бортолето («Заубер»)
19. Юкі Цунода («Ред Булл»)
20. Льюїс Гемілтон («Феррарі»)
