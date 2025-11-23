Ферстаппен виграв Гран-прі Лас-Вегаса-2025
Норріс і Расселл доповнили подіум
близько 16 годин тому
В Лас-Вегасі (США) пройшло Гран-прі, переможцем якого став чинний чемпіон Макс Ферстаппен.
Однак, суттєво скоротити відставання від Ландо Норріса він не зміг, оскільки той фінішував другим.
Ферстаппен вирвався в лідери на старті, скориставшись помилкою Норріса в першому повороті, де британця викинуло на зовнішній радіус. Норріс пропустив ще й Джорджа Расселла, але повернувся на друге місце після єдиної хвилі піт-стопів.
Red Bull домінував, а McLaren зберіг шанс на титул. Наразі Норріс лідирує з 408 очками, Піастрі має 378, Ферстаппен — 366.
Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса.
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:21:08.429 (25 очок).
- Ландо Норріс (McLaren) — +20.741.
- Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — +23.546.
- Оскар Піастрі (McLaren) — +27.650.
- Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) — +30.488.
- Шарль Леклер (Ferrari) — +30.678.
- Карлос Сайнс (Williams) — +34.924.
- Ісак Хаджар (Racing Bulls) — +45.257.
- Ніко Гюлькенберг (Kick Sauber) — +51.134.
- Льюїс Гамільтон (Ferrari) — +59.369.
- Естебан Окон (Haas) — +1:00.635.
- Олівер Берман (Haas) — +1:10.549.
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) — +1:25.308.
- Юкі Цунода (Red Bull) — +1:26.974.
- П'єр Гаслі (Alpine) — +1:31.702.
- Ліам Лоусон (Racing Bulls) — +1 коло.
- Франко Колапінто (Alpine) — +1 коло.
- Алекс Албон (Williams) — зійшов (36-й круг).
- Габріель Бортолето (Kick Sauber) — зійшов (3-й круг).
- Ленс Стролл (Aston Martin) — зійшов (1-й круг).
Після гонки стало відомо, що Норріс і Піастрі під слідством за надмірне зношення планки, що може вплинути на результат.
Нагадаємо, Норріс виграв кваліфікацію на Гран-прі Лас Вегаса, Ферстаппен – другий.