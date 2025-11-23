Олег Гончар

В Лас-Вегасі (США) пройшло Гран-прі, переможцем якого став чинний чемпіон Макс Ферстаппен.

Однак, суттєво скоротити відставання від Ландо Норріса він не зміг, оскільки той фінішував другим.

Ферстаппен вирвався в лідери на старті, скориставшись помилкою Норріса в першому повороті, де британця викинуло на зовнішній радіус. Норріс пропустив ще й Джорджа Расселла, але повернувся на друге місце після єдиної хвилі піт-стопів.

Red Bull домінував, а McLaren зберіг шанс на титул. Наразі Норріс лідирує з 408 очками, Піастрі має 378, Ферстаппен — 366.

Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса.

Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:21:08.429 (25 очок). Ландо Норріс (McLaren) — +20.741. Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — +23.546. Оскар Піастрі (McLaren) — +27.650. Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) — +30.488. Шарль Леклер (Ferrari) — +30.678. Карлос Сайнс (Williams) — +34.924. Ісак Хаджар (Racing Bulls) — +45.257. Ніко Гюлькенберг (Kick Sauber) — +51.134. Льюїс Гамільтон (Ferrari) — +59.369. Естебан Окон (Haas) — +1:00.635. Олівер Берман (Haas) — +1:10.549. Фернандо Алонсо (Aston Martin) — +1:25.308. Юкі Цунода (Red Bull) — +1:26.974. П'єр Гаслі (Alpine) — +1:31.702. Ліам Лоусон (Racing Bulls) — +1 коло. Франко Колапінто (Alpine) — +1 коло. Алекс Албон (Williams) — зійшов (36-й круг). Габріель Бортолето (Kick Sauber) — зійшов (3-й круг). Ленс Стролл (Aston Martin) — зійшов (1-й круг).

Після гонки стало відомо, що Норріс і Піастрі під слідством за надмірне зношення планки, що може вплинути на результат.

Нагадаємо, Норріс виграв кваліфікацію на Гран-прі Лас Вегаса, Ферстаппен – другий.