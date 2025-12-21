Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен підбив підсумки сезону-2025. Гонщика Red Bull цитує f1analytic.com:

Чи найкращий це сезон з погляду рівня моїх виступів? Так, мабуть. У мене немає жодних шкодувань про минулий сезон. Думаю, я показував дуже сильні виступи. Іноді я просто ненавидів наш болід, а іноді просто любив його. І я завжди намагався вичавити максимум з можливостей, навіть у ті вихідні, які були особливо складними. Але враження від пілотування змінювалися, ніби катався на американських гірках.

На щастя, я сказав би, що останніх восьми-дев'яти Гран-Прі керувати болідом стало приємніше. У команді панує чудова атмосфера. Ми на ходу, у нас позитивний настрій, ми впевнені у собі. Таким і має бути налаштування команди перед новим сезоном.