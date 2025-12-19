Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про перехід на інші боілди у сезоні-2026 через зміну технічного регламенту. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Я точно не сумуватиму за цими болідами. Спочатку було весело, переслідувати суперників впритул було чудово, але з часом все задоволення зникло. Можливо, переслідувати опонентів стало зручніше, ці боліди краще піддавалися контролю. У той же час машини минулого покоління страждали від сильної надмірної та недостатньої повертаності. Але в результаті рівень аеродинамічної притискної сили впав дуже сильно і сліппстрім став зовсім не такий ефективний, як раніше. Цього ефекту перестало вистачати для обгонів.

Так що так, через роки цими болідами стало не дуже приємно керувати. Моя спина просто розвалюється на частини, ноги постійно хворіли. Якби ми були на змаганнях з мотокросу, то нам не варто було б скаржитися. Але я б все-таки віддав перевагу машинам зразка 2015-2016 років.