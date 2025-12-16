Денис Сєдашов

Формула-1 офіційно підтвердила повернення Гран-прі Португалії до календаря чемпіонату. Етап проходитиме на автодромі Алгарве і запланований на сезони 2027 та 2028 років.

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі наголосив на важливості цього рішення та високому інтересі з боку вболівальників:

Радий бачити повернення Португалії до календаря Формули-1. Наш спорт продовжує розпалювати пристрасть неймовірних португальських фанатів. Траса захоплює з першого повороту й до фінішу, а її енергія змушує трибуни вставати з місць. Стефано Доменікалі

Гран-прі Португалії вперше відбувся у 1958 році. Востаннє етап приймали у 2021-му — тоді перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон.

