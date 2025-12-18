«Не ний надто багато». Ферстаппен розповів, без якої якості не добитися успіху у спорті
Макс відзначив важливу роль психології
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про роль психології у досягненні успіху у житті, зокрема у спорті. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
Психологія? Так, це надзвичайно важливо! Не всі однаково добре справляються з тиском, це має бути уродженим. Багато чого можна навчитися, але деякі речі справді повинні вкоренитися у вас, як у особистості, ви не зможете повністю навчити цього.
Щодо мене, думаю, це поєднання вродженого та набутого. З самого раннього віку завжди говорив: «Не ний надто багато, не скаржся, просто дій».
