Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен оцінив свої виступи у сезоні-2025. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Я задоволений своїм сезоном. Єдиним моментом для критики можна назвати ситуацію на етапі у Барселоні. Там все склалося не найкращим чином. З іншого боку, незадоволеність зокрема пояснюється тим, що мені не байдуже. Адже я просто міг сказати собі: «Ну, моя машина недостатньо швидка, треба забути про все це».

Частково це пояснюється тим, що вилазячи з кокпіту боліда, я не можу змиритися з тим, що не зробив абсолютно всього, що тільки міг. Це змушує мене злитися на себе. Я не можу докласти 80 відсотків зусиль. Вилазячи з кокпіту, я повинен відчувати, що зробив абсолютно все, що тільки міг.