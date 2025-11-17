Ферстаппен назвав єдиний невдалий етап у сезоні-2025
Макс зізнався, що не може пробачити собі, якщо виклався не на всі 100 %
близько 2 годин тому
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен оцінив свої виступи у сезоні-2025. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
Я задоволений своїм сезоном. Єдиним моментом для критики можна назвати ситуацію на етапі у Барселоні. Там все склалося не найкращим чином. З іншого боку, незадоволеність зокрема пояснюється тим, що мені не байдуже. Адже я просто міг сказати собі: «Ну, моя машина недостатньо швидка, треба забути про все це».
Частково це пояснюється тим, що вилазячи з кокпіту боліда, я не можу змиритися з тим, що не зробив абсолютно всього, що тільки міг. Це змушує мене злитися на себе. Я не можу докласти 80 відсотків зусиль. Вилазячи з кокпіту, я повинен відчувати, що зробив абсолютно все, що тільки міг.
Колишній менеджер Міхаеля Шумахера порівняв Ферстаппена з легендарним німцем.
