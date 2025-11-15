Колишній менеджер Міхаеля Шумахера Віллі Вебер порівняв Макса Ферстаппена з легендарним німцем. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Макс – пілот інстинкту: він діє інтуїтивно і майже завжди має рацію. Міхаель підходив до всього розважливо, кожен маневр був ретельно продуманий.

Але поєднує їх одне – абсолютна самовіддача. Вони не ганяються за славою чи заради шоу. Вони справжні спортсмени, все, чого вони домагаються, слугує інтересам спорту.