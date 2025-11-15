Ексменеджер Шумахера відповів, у чому Ферстаппен схожий на Міхаеля
Вебер заявив, що обидва віддавали всього себе на трасі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній менеджер Міхаеля Шумахера Віллі Вебер порівняв Макса Ферстаппена з легендарним німцем. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Макс – пілот інстинкту: він діє інтуїтивно і майже завжди має рацію. Міхаель підходив до всього розважливо, кожен маневр був ретельно продуманий.
Але поєднує їх одне – абсолютна самовіддача. Вони не ганяються за славою чи заради шоу. Вони справжні спортсмени, все, чого вони домагаються, слугує інтересам спорту.
Ферстаппен вважає, що вже не має шансів поборотися за титул.