Лідер особистого заліку Формули-1 Ландо Норріс вважає, що Макс Ферстаппен все ще може становити загрозу у боротьбі за чемпіонство. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Я впевнений, що Макс становитиме загрозу у перегонах, і в чемпіонаті ніколи не можна нічого передбачити. Так що безглуздо будувати припущення. З його швидкістю він виграв би, якби стартував вище. Але такий автоспорт.

Не у всіх все складається ідеально, а в нашому світі легко помилитись. Макс буде небезпечним, тому що він завжди небезпечний. Він завжди там, він завжди бореться, і я впевнений, що він боротиметься до кінця.