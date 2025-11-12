Експілот Формули-1 — про Ферстаппена: «Він залишається народним чемпіоном»
Хуан Пабло Монтойя підкреслив, що новий чемпіон світу визначиться в Абу-Дабі
28 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній пілот Формули-1 Хуан Пабло Монтойя поділився думками про боротьбу за титул у сезоні-2025. Слова наводить FormulaPassion.
На його думку, Ландо Норріс ще може залишатися в боротьбі за чемпіонство, тоді як Макс Ферстаппен фактично вибув з гонки за титул через суттєве відставання в очках.
В Абу-Дабі ми отримаємо нового чемпіона світу.
Він також відзначив сильні сторони Ферстаппена:
Макс чудово обганяє, у цьому його головна перевага. Він залишається народним чемпіоном у очах уболівальників, хоча зараз поступився в Бразилії.
Ферстаппен визнав, що боротьба за титул вже завершена.