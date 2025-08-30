Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від Гран-Прі Нідерландів. Слова пілота наводить f1analytic.com:

Літня перерва вдалася, я розслабився і провів час з сім'єю та друзями. Здорово перезарядитись, ми відразу ж вирушаємо в Зандворт. Це особлива гонка для мене, оскільки вона домашня. Чудова атмосфера, ми завжди відчуваємо велику підтримку. Проїжджати «помаранчеве море» у перегонах – неймовірне почуття, не можу дочекатися.

На честь етапу я одягну шолом з помаранчевим левом та спеціальні черевики. Зандворт – траса старої школи з унікальною конфігурацією та безліччю швидких поворотів. Гонка буде складною, погода може все посилити, подивимося, як все складеться.