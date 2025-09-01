Експілот Формули-1 Мік Шумахер висловився про перехід Серхіо Переса до Cadillac. Слова німця наводить f1analyti.com:

Перес не був чемпіоном світу, але завжди був близьким до Ферстаппена. Він був гонщиком, який піднімався на подіум, він допоміг Максу здобути чемпіонський титул, стримуючи Льюїса Хемілтона.

Навіть коли Ферстаппен був далеко, він був близьким. А минулий рік був дуже поганим. А раніше, треба сказати, відрив значно збільшився. Зараз можна стверджувати, що так, інші виступили не набагато краще. Але я говорю, що буде цікаво дізнатися, на якому рівні він зараз.