Денис Сєдашов

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував перемогу в Гран-прі Катару, підкресливши важливість тактичного рішення команди та складність гонки.

Неймовірна гонка для нас. Команда грамотно вирішила зробити піт-стоп під час сейфти-кара — це було дуже розумно. Ми провели сильний уїк-енд, хоча початок був непростим, і перемога тут дуже важлива. Макс Ферстаппен

Він також зазначив, що ключовим був контроль за зносом шин, адже траса дуже вимоглива:

Ми знали, що матимемо невеликий запас, але потрібно було берегти резину. На щастя, все спрацювало. Макс Ферстаппен

Пілот додав, що боротьба за титул чемпіона світу триває, і він не переживає щодо цього на даний момент.

