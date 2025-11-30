Ферстаппен: «Неймовірна гонка, ми провели сильний вікенд»
Чемпіон світу відзначив, що ключовим у гонці стало тактичне рішення команди
близько 12 годин тому
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував перемогу в Гран-прі Катару, підкресливши важливість тактичного рішення команди та складність гонки.
Неймовірна гонка для нас. Команда грамотно вирішила зробити піт-стоп під час сейфти-кара — це було дуже розумно. Ми провели сильний уїк-енд, хоча початок був непростим, і перемога тут дуже важлива.
Він також зазначив, що ключовим був контроль за зносом шин, адже траса дуже вимоглива:
Ми знали, що матимемо невеликий запас, але потрібно було берегти резину. На щастя, все спрацювало.
Пілот додав, що боротьба за титул чемпіона світу триває, і він не переживає щодо цього на даний момент.
Ферстаппен виграв Гран-прі Катару.
