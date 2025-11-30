Денис Сєдашов

Чотириразовий і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен здобув перемогу в гонці Гран-прі Катару. Пілот Red Bull фінішував першим, тоді як другим став представник McLaren Оскар Піастрі. Третю сходинку посів Карлос Сайнс, який виступає за Williams.

THE TOP 10 IN QATAR!



Who had this top three at the start of the day?! 😃#F1 #QatarGP pic.twitter.com/QfW821fJoj — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Лідер загального заліку, пілот McLaren Ландо Норріс, завершив гонку четвертим. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, приїхав лише 13-м.

