Ферстаппен виграв Гран-прі Катару
Лідер загального заліку, пілот McLaren Ландо Норріс, завершив гонку четвертим
близько 13 годин тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен здобув перемогу в гонці Гран-прі Катару. Пілот Red Bull фінішував першим, тоді як другим став представник McLaren Оскар Піастрі. Третю сходинку посів Карлос Сайнс, який виступає за Williams.
Лідер загального заліку, пілот McLaren Ландо Норріс, завершив гонку четвертим. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, приїхав лише 13-м.
«Я не збираюся через це плакати». Ферстаппен — про можливу втрату титулу.