Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон (Ferrari) розповів про атмосферу в команді на тлі невдалих результатів сезону. Слова наводить RacingNews365.

За словами Хемілтона, складна ситуація на трасі впливає на всіх у колективі — від механіків і інженерів до працівників бази:

Результати позначаються на кожному. Хлопці щотижня викладаються на максимум, але справа не лише в аеродинаміці — це те, з чим ми зіткнулися цього року. Як найісторичнішу і найуспішнішу команду, Ferrari завжди оцінюють за підвищеними стандартами. Льюїс Хемілтон

Пілот також зазначив, що постійний негатив у ЗМІ робить тиск ще сильнішим і впливає навіть на родини членів команди:

Вони повертаються додому, а близькі читають критику про людей, з якими вони працюють. Це важко і для механіків, і для їхніх сімей. Такий тиск відчувають дуже багато людей. Льюїс Хемілтон

