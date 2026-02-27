Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен оцінив новий вигляд Королеви автоспорту після зміни технічного регламенту. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Машина має менше зчеплення і набагато швидше прискорюється на виході з поворотів. Через те, що притискна сила тепер генерується інакше – менше через днище, – болід частіше ковзає.

Слово, яким можна описати весь наступний рік, це «менеджмент». Мабуть, це моя найменш улюблена епоха. Це не приносить особливого задоволення. Це не Формула-1 у чистому вигляді. Але коли я сідаю в кокпіт, я завжди віддаю всього себе, адже люди, які створили цю машину і двигун з нуля, зробили неймовірну роботу.