Ферстаппен закликав Ф-1 триматися подалі від Формули-E
Чотириразовий чемпіон світу переконаний, що Формула-1 не варто нарощувати електричну складову
близько 9 годин тому
Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен розкритикував новий технічний регламент Формули-1, виступивши проти подальшого розвитку електричної складової болідів. Слова наводить The Race.
Я не хочу, щоб ми ставали ближчими до Формули-E. Ми маємо залишатися Формулою-1. Не потрібно збільшувати батареї — краще взагалі від них відмовитися й зосередитися на хорошому моторі. Формула-E має залишатися Формулою-E, а ми — Формулою-1.
Пілот також підкреслив, що не ставить під сумнів рівень гонщиків у Формулі-E, однак вважає, що обидві серії повинні розвиватися окремо й не втрачати власну ідентичність.
