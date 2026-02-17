Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель вважає, що чемпіонський титул у сезоні Формули-1 2026 року може здобути Джордж Расселл, який виступає за Mercedes.

На думку Феттеля, ставка на німецьку команду виглядає цілком логічною, зважаючи на рівень їхніх силових установок, які також використовує McLaren. Слова наводить Servus TV.

На мій погляд, ставка на Mercedes виглядає не такою вже й поганою. До того ж McLaren також використовує їхній двигун, і в останні роки команда виконала дуже хорошу роботу. Але особисто я поставив би на Джорджа, тому що я йому довіряю. Він дуже розумний пілот, я знаю, що він багато й наполегливо працює над собою. Він достатньо кмітливий, щоб розуміти, який саме внесок як гонщик може зробити, аби реально змінити ситуацію. У пелотоні є кілька людей, здатних на це. Але якщо говорити про поточний розклад, моя інтуїція підказує, що саме Джордж цього року буде найуспішнішим у співпраці з Mercedes. Себастьян Феттель

