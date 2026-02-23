Денис Сєдашов

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловився у подкасті Up To Speed про участь свого батька Йоса Ферстаппена в ралійних перегонах і зізнався, що сам не планує переходити в цей вид автоспорту.

Ралі — це дуже круто, але якщо припуститися помилки й вилетіти в дерево, воно нікуди не подінеться. Макс Ферстаппен

Ферстаппен підкреслив, що у Формулі-1 рівень безпеки значно вищий, тому він не готовий йти на подібний ризик.

