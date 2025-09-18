Ферстаппен розповів про свою мрію
Пілот Red Bull хочет взяти участь у 24 годинах Нюрбургринга
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен на пресконференції поділився враженнями від свого виступу на легендарній німецькій трасі Нордшляйф у минулі вихідні.
Нагадаємо, що нідерландський гонщик отримав ліцензію для класу GT3, що дає йому змогу виступити на «24 годинах Нюрбургринга» у 2026 році.
Там дуже хороша атмосфера, багато фанатів гонок на витривалість. Це свого роду моє хобі — гонятися в інших дисциплінах. Моя мрія — нарешті проїхати 24-годинну гонку, і я знав, що потрібна ліцензія. Це була ідеальна можливість.
